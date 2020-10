Calciomercato Roma live: Mayoral è arrivato, ora visite e firma. Oggi è il giorno di Smalling

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi venerdì 2 ottobre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato), Kumbulla (D, Verona)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen), Riccardi (C, Pescara p), Under (C, Leicester p)

Ore 9.40 – BORJA MAYORAL È ATTERRATO A ROMA

Borja Mayoral è il nuovo attaccante della Roma. Lo spagnolo è atterrato stamattina intorno alle 9.30 all’aeroporto di Ciampino, poi visite mediche a Villa Stuart e poi a Trigoria per la firma sul contratto e le foto di rito.

Ore 9.00 – SMALLING È A UN PASSO

Dopo aver chiuso Borja Mayoral, la Roma si dedicherà a Chris Smalling. Oggi previsto l’incontro con gli intermediari per chiudere finalmente un’operazione estenuante. Poi l’inglese potrà riabbracciare la capitale. L’acquisto è a un passo.