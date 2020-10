Smalling, l’intermediario è a Trigoria per chiudere. C’è anche Ryan Friedkin – FOTO – VIDEO

La Roma è pronta a riabbracciare Chris Smalling. Oggi è il giorno in cui, a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, verrà certificato il ritorno in giallorosso del difensore inglese. Stamattina l’intermediario dell’operazione Jozo Palac è arrivato a Trigoria (dove si è fermato in un bar prima di entrare in sede) per discutere con Fienga e Ryan Friedkin gli ultimi dettagli della trattativa. La Roma ha offerto 15 milioni di euro al Manchester United, che a poche ore dalla chiusura della trattativa si è convinto a fare un leggero passo indietro rispetto ai 20 più bonus di richiesta iniziale. Nell’operazione potrebbe finire anche il terzino olandese Fosu-Mensah, ma la Roma deve liberarsi di un esterno. In uscita c’è Bruno Peres.

Nelle ultime settimane più volte gli intermediari dell’operazione sono stati a Trigoria per risolvere la questione che va avanti da mesi. Fonseca prima dell’esordio contro il Verona aveva anche parlato di un immediato ritorno di Smalling, che poi così immediato non è stato: “Sono in contatto con lui, lui ha voglia di tornare e noi abbiamo voglia di contare nuovamente su di lui. Credo che nei prossimi giorni sarà qui con noi”. Era il 18 settembre e la chiusura sembrava vicina, ma sono passate due settimane. Quelle parole non sono piaciute neanche al Manchester United, che ha scritto una lettera di protesta: un allenatore non può parlare con un tesserato di un altro club.

Dal giorno dell’addio, Smalling ha premuto con i Red Devils per rientrare in giallorosso. È rimasto in costante contatto con i compagni e con Paulo Fonseca. Il giorno che ha lasciato Trigoria l’ha fatto con la promessa che sarebbe tornato, adesso il suo desiderio può realizzarsi.