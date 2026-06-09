Sei mesi in cui ha tentato di trovare il suo spazio, segnando anche un gol pesantissimo al Lecce. Robinio Vaz è arrivato a gennaio dal Marsiglia per 22 milioni di euro, ma - nonostante le buone prestazioni - Gasperini non lo ritiene ancora pronto per poter essere un vice Malen affidabile e per questo la Roma ha aperto al prestito del classe 2007. Come riporta calciomercato.com, i giallorossi ascolteranno offerte per l'attaccante francese con l'idea di fargli avere più minuti e continuità. L'obiettivo è quello di permettergli di crescere - anche se lontano da Trigoria - per valorizzarlo e magari ritrovarlo più in là pronto per un ruolo centrale nella Roma del futuro. Il talento ex OM ha già diversi estimatori anche in Italia (tra cui il Bologna, rimasto impressionato dalle due gare giocate in Europa League) e avrà più spazio per mostrare le sue qualità.