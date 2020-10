Roma, Perotti ai saluti: trattativa ai dettagli con il Fenerbahce

Diego Perotti a un passo dall’addio alla Roma. Mentre i giallorossi sono alle prese con la trattativa per Chris Smalling, qualcosa si muove anche sul fronte delle cessioni. Non solo Fazio, su cui c’è la Sampdoria di Ferrero: anche un altro argentino potrebbe presto lasciare Trigoria. Come riporta ‘Sky Sport’, infatti, il ‘Monito’ Perotti sta per salutare la Roma con destinazione Turchia: la trattativa con il Fenerbahce è ai dettagli e domani è il giorno della chiusura definitiva. Il club di Istanbul rileverà l’intero ingaggio dell’argentino, che si sta allenando a parte in questi giorni a causa di un infortunio alla coscia, e ai giallorossi non dovebbe essere corrisposto alcun indennizzo per quanto riguarda il cartellino del giocatore.