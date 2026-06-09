La Roma sa di dover rinforzare soprattutto il reparto offensivo in vista della prossima stagione e, dopo l'ok di Gasperini, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti con Kerim Alajbegovic - come riporta Sky Sport. L'esterno classe 2007 del Bayer Leverkusen (che ha esercitato la clausola di recompra dopo la stagione al Salisburgo da 9 gol e 3 assist) continua a essere nei radar dei giallorossi anche se i costi per un'eventuale operazioni restano elevati. Se per Mason Greenwood il Marsiglia chiede 50-55 milioni, per il talento bosniaco la richiesta dei tedeschi è di circa 30 milioni di euro. Su di lui c'è anche la forte concorrenza del Sunderland dell'ex ds giallorosso Florent Ghisolfi che vorrebbe portarlo in Premier League