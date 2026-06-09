Manca pochissimo all'ufficialità di Tony D'Amico che oggi ha risolto le ultime problematiche contrattuali per lasciare l'Atalanta. Il nuovo ds giallorosso ha già le idee chiare sui profili che servono alla squadra e vorrebbe portare Lorenzo Bernasconi a Trigoria. Come riporta Eleonora Trotta, l'esterno sinistro classe 2003 è un giocatore apprezzato dalla Roma e da Gasperini che avrebbe già dato il suo ok per un eventuale affare. L'Atalanta in ogni caso non farà sconti e per lasciarlo partire chiede almeno 20-25 milioni di euro. Il prodotto del vivaio bergamasco si è ritagliato molto spazio in questa stagione sotto la guida prima di Juric e poi di Palladino, diventando uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A anche per cross riusciti (1,8 a partita col 28,3%) e occasioni create (1,55 ogni 90'). Un profilo monitorato e apprezzato anche da altri club europei. In estate potrebbe lasciare la Dea.