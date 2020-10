Pellegrini, lunedì intervento di pulizia dei turbinati: giovedì in Nazionale

‘Ottobre Azzurro’, quello previsto il mese prossimo con la sosta delle Nazionali. Ma Lorenzo Pellegrini farà ritardo: il numero 7 della Roma, infatti, raggiungerà il ritiro giovedì. In programma per lunedì una semplice operazione al setto nasale per ripulire i turbinati. Il vice capitano della Roma, che aveva riportato una frattura al setto nasale dopo uno scontro con Milenkovic lo scorso luglio (nella gara contro la Fiorentina), era stato poi operato a Villa Stuart ed era stato costretto a saltare le ultime due gare di campionato contro Torino e Juventus, per fare ritorno nel match-disastro in Europa League contro il Siviglia.

Roberto Mancini, per i prossimi impegni della sua Italia (Moldavia, Polonia e Olanda), potrà contare dall’inizio su altri 3 giallorossi a disposizione: Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante.