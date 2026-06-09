Due giorni fa è arrivata la vittoria di Aziz Yıldırım, nuovo presidente del Fenerbahce, che ha battuto nelle elezioni Hakan Safi. Il giovane candidato aveva cercato di convincere gli elettori promettendo dei grandi colpi di mercato tra cui Mason Greenwood, con il quale aveva trovato un accordo per un contratto quadriennale. La sua sconfitta di domenica ha cambiato i piani del club e della Roma che è tornata ad essere l'unica vera pretendente. Nelle ultime ore, però, come riporta il giornalista Sercan Hamzaoğlu, proprio Aziz Yıldırım ha riaperto a un possibile affondo per l'attaccante inglese dichiarando: "Se Greenwood ci servirà, lo prenderemo. Rivedremo la costruzione della rosa con il nostro comitato e prenderemo una decisione su questo trasferimento". Il club turco studierà nei prossimi giorni le mosse di mercato. Ora la Roma deve accelerare se vuole portare Mason in Italia dato che al Marsiglia non sono ancora arrivate offerte ufficiali.