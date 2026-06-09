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Roma-Cannes, fissata l'amichevole "in famiglia". Greenwood, il Fenerbahce non molla

Si sta iniziando a delineare l'estate giallorossa. La Roma affronterà il Cannes, altra squadra di proprietà dei Friedkin, in un test che si giocherà il 26 luglio nella Capitale. Nelle ultime ore, invece, i giallorossi hanno rifiutato un'amichevole che si sarebbe dovuta giocare al St James' Park contro il Newcastle. La squadra di Gasperini affronterà comunque un top club come il Borussia Dortmund il 15 agosto, una settimana prima dell'inizio del campionato. Intanto, per quanto riguarda il mercato, la Roma continua a seguire la situazione legata a Mason Greenwood. L'inglese lascerà il Marsiglia e il Fenerbahce non ha chiuso ad un possibile trasferimento nonostante la sconfitta nelle elezioni di Hakan Safi. Il nuovo presidente Aziz Yildirim ha dichiarato: "Se Greenwood ci servirà, lo prenderemo. Rivedremo la costruzione della rosa con il nostro comitato e prenderemo una decisione".

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