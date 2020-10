Coric, ufficiale il passaggio al Venlo: prestito con diritto di riscatto – VIDEO

Ante Coric è pronto alla sua nuova esperienza al Venlo. Il centrocampista, acquistato due anni fa da Monchi e con ancora tre anni di contratto con la Roma, è stato presentato ufficialmente dal club olandese. Proprio ieri il classe ’97 era volato verso l’Olanda per cercare il riscatto personale, dopo il prestito deludente all’Almeria, il croato è pronto a giocarsi le sue carte in Eredivisie. “Tutte le strade portano a… Venlo”, così hanno rivisitato gli olandesi il detto popolare italiano, dopo aver ufficializzato il prestito con diritto di riscatto per Coric, che indosserà la maglia numero 9.