Dalot va al Milan: domani visite mediche e firma sul contratto con i rossoneri

Diogo Dalot sarà un nuovo giocatore del Milan. Il Manchester United ha dato l’ok per il trasferimento in prestito secco dell’esterno portoghese. Secondo quanto riporta Sky Sport, domani il giocatore sarà a Milano per le visite mediche e per la firma sul contratto. Decisivo il rallentamento dell’operazione Smalling tra United e Roma, ancora non conclusa, che ha favorito il sorpasso dei rossoneri di Pioli sul club di Friedkin. La Roma dovrà trovare così un nuovo esterno destro titolare, a causa della precarietà di Karsdorp, Santon e Bruno Peres.