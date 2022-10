Mourinho nuota contro “gli squali” e le assenze: Zaniolo c’è, Kumbulla può farcela

L'argentino fa parte della lista di giocatori della Roma che non torneranno in campo con i giallorossi prima del 2023: per questo José Mourinho dovrà fare l'appello dei disponibili per questo ultimo mese di tour de force. Dopo la sfida di 'Marassi', i giallorossi saranno poi attesi dal big match contro il Napoli all'Olimpico, dove non ci sarà Zambo Anguissa, out per circa due settimane dopo l'infortunio in Champions. Ma prima, appunto, una ferita e quindi pericolosa Samp con il nuovo allenatore Dejan Stankovic: "Avevamo un giorno e mezzo. Ma non cerco scuse. Abbiamo lavorato benissimo questa settimana e i ragazzi sono pronti, dobbiamo tirare su i ragazzi e affrontare le gare come devono. Mourinho l'ho sentito in videocall. Porto grande rispetto alla persona e all'allenatore. Quando ci sono i novanta minuti ognuno andrà per la sua strada poi amici come prima. Da lui ho imparato tanto, in campo e fuori", ha detto il tecnico serbo. L'obiettivo della Samp resta la salvezza, quello della Roma il quarto posto: "Non giustifico la posizione in classifica per le assenze, parlo di gioco. Spero per i romanisti di sbagliarmi, ma se va in Champions League fa miracolo perché ci sono quattro squadre più forti. Miracolo forse è troppo, ma non ha una rosa da Scudetto”, ha detto Emiliano Viviano.