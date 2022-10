Infortuni Roma: Mourinho fa l’appello per il tour de force. Ecco chi recupera

Otto partite in 27 giorni. Questo è il cammino che aspetta la Roma di José Mourinho fino alla sosta per il Mondiale in Qatar. Otto gare in cui i giallorossi si giocheranno molto sia in campionato che in Europa League. Lo Special One è però in emergenza totale come confermato ieri al termine del match contro il Betis: "Abbiamo problemi di infortuni, squalifiche e stanchezza. A gennaio saremo più forti. Dobbiamo resistere a questo momento di sfortuna”. Come se non bastasse, nella lunga lista degli infortunati in casa Roma, è tornato Marash Kumbulla. Il centrale albanese, prima del match del Benito Villamarìn, ha accusato un problema alla coscia destra, che però non dovrebbe impedirgli di scendere in campo contro la Sampdoria. Nell'ultima settimana a Trigoriasi è rivisto anche Karsdorp, fermo dallo scorso 17 settembre per un problema al menisco. L'olandese era tornato in gruppo lunedì ma è stato lasciato a riposo prima della partenza per la Spagna. Le sue condizioni sono da valutare per la trasferta di Genova ma il suo rientro, possibile già contro l'Helsinki, regalerebbe a Mourinho opzioni in più sulle corsie laterali. Per tutti gli altri bisognerà aspettare gennaio.