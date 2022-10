Bonucci, niente più derby a casa: “Dall’addio di Belotti mio figlio tifa Juve”

L'addio di Andrea Belotti al Torino è stata una brutta botta per i tifosi granata. Oggi Pasquale Bruno non ha usato mezzi termini: "Irrispettoso, non si è comportato da uomo". Ci sarà rimasto malissimo anche Lorenzo Bonucci, figlio di Leonardo, tifosissimo del Toro in una famiglia juventina e nonostante il ruolo di capitano bianconero del papà. Per il piccolo Lorenzo, dieci anni, il Gallo è sempre stato un vero e proprio idolo, ma dal suo addio ai granata adesso la famiglia Bonucci è diventata tutta bianconera. A raccontarlo è stato lo stesso capitano della Juve, che ha pubblicato una lettera su 'La Repubblica' alla vigilia del Derby della Mole: "Sono sempre partite suggestive da giocare, l’adrenalina sale parecchio e fino a qualche tempo fa dovevo pure mantenere un certo contegno tra le mura domestiche per non dare troppo dispiacere a mio figlio Lorenzo. Poi è arrivato Ronaldo,è andato via Belotti e questo sarà il primo Derby dove tutto il tifo della famiglia sarà rivolto verso un’unica bandiera: quella bianconera! Il bello dello sport è accendere una passione e sostenere la propria fede e per questo non vedo l’ora di scendere in campo, vedere lo stadio pieno e dare tutto, insieme alla mia squadra, per portare a casa il risultato. Ad ognuno il proprio Derby, a patto che sia uno spettacolo per il calcio, dentro e fuori dal campo".