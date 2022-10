Viviano: “Se la Roma va in Champions è un miracolo. Zaniolo perfetto per il Milan”

"E’ iniziato un processo dal punto di vista del gioco che si fa fatica a fare perché una volta si rompe Wijnaldum, poi Dybala, Zaniolo non c’è… l’allenatore è sempre responsabile, ma non vedo colpe particolari. In campionato hai 19 punti, in Europa League sei in corsa, siamo a ottobre ancora. Non giustifico la posizione in classifica per le assenze, parlo di gioco, che invece può essere fermato dalle assenze. Spero per i romanisti di sbagliarmi, ma se va in Champions League fa miracolo perché ci sono quattro squadre più forti. Miracolo forse è troppo, ma non ha una rosa da Scudetto”.