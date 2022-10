Trigoria, Roma in campo per preparare la Sampdoria: si rivedono Karsdorp e Zaniolo

La Roma torna in campo a Trigoria dopo il pareggio di ieri contro il Betis che ha ridato agli uomini di Mourinho fiducia per il passaggio del turno in Europa League. I giallorossi hanno iniziato a preparare la difficile trasferta di Genova contro la Sampdoria in programma lunedì alle 18:30. Classica divisione in due gruppi: scarico e lavoro in palestra per chi ha giocato ieri, lavoro sul campo invece per tutti gli altri. Si rivedono anche Nicolò Zaniolo, in Spagna assente per squalifica, e Rick Karsdorp che dunque ha recuperato dopo l'operazione al ginocchio di metà settembre.