Roma, i cambi tornano Special: già 5 punti conquistati tra campionato e coppa

I giallorossi rimontano spesso grazie a delle reazioni nella seconda frazione di gioco. In Serie A è la squadra che subisce meno gol negli ultimi 45'

Daniele Aloisi

Entra Schurrle e segna. Entra Demba ba e segna. Questo come si chiama?: “C**o” Questa è la risposta di Mourinho senza troppi giri di parole dopo una vittoria in Champions del suo Chelsea nel 2014. Chissà se lo Special One ha pensato la stessa cosa ieri dopo l’assist decisivo di Camara per Belotti. Lo scorso anno i gol dalla panchina erano stati decisivi in tante occasioni e ne arrivarono ben 12. In questa stagione tra campionato e coppa i giallorossi hanno già conquistato 5 punti grazie a dei calciatori subentrati. Con l’Helsinki una magia di Dybala a pochi secondi dal suo ingresso in campo ha spianato la strada alla Roma. Domenica contro il Lecce Abraham ha conquistato il penalty, poi realizzato dalla Joya, dopo un minuto dal suo accesso sul terreno di gioco.

Mentre nella serata spagnola ci ha pensato l’ex Olympiacos a confezionare l’assist per il secondo gol stagionale di Belotti. Mady ha seguito a pieno i consigli del mister: “La tecnica è sia nei piedi che nella testa”. Il guineano vuole ritagliarsi uno spazio importante in rosa e ha già messo a referto un passaggio decisivo. A differenza dei suoi compagni di reparto. Cristante e Matic, infatti, sono ancora fermi a zero.

Roma special nel secondo tempo: tanti punti recuperati

La Roma rimonta spesso grazie ai cambi nel secondo tempo e ha un feeling particolare con gli ultimi 45’ di gioco. Sette volte in stagione ha portato a casa punti dopo aver concluso la prima frazione o in svantaggio o in una situazione di pareggio. Fino ad oggi sono nove i punti conquistati in campionato e tre in Europa League grazie ad una reazione nella ripresa.

Inoltre i giallorossi sono la squadra in Serie A che subisce meno gol nel secondo tempo insieme a Napoli, Udinese e Juventus (3). Tutte le reti sono arrivate nella clamorosa debacle della Dacia Arena. Mourinho bacchetta sempre i suoi per le brutte prestazioni nei primi 45 minuti, come successo a Torino: “Nel primo tempo mi sono vergognato dei miei giocatori”.