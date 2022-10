Romero triste: “Dybala out dal Mondiale”. Ma la Joya fa il tifo da casa e non molla

Il connazionale Romero dà per perso Dybala per il Mondiale, come riporta La Gazzetta dello Sport. "Penso che non verrà – ha detto il difensore del Tottenham – La perdita di Paulo è dura perché è un giocatore importante. È una persona positiva nel gruppo, che dà qualità al gioco dell’Argentina anche se non è un titolare. Ma ogni volta che ha giocato ha fatto la differenza».