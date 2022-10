Betis-Roma, le pagelle dei quotidiani: Mancini solido. Matic da rivedere

Abraham e Pellegrini non incidono. Bene Zalewski sulla fascia destra. Voti positivi anche per Camara autore dell'assist per Belotti

La Roma esce con un punto dalla delicata trasferta di Siviglia. Belotti risponde a Canales e tiene a galla i giallorossi per il secondo posto nel girone. Mancini e il Gallo sono i migliori in campo mentre Abraham e Pellegrini non incidono. Bene anche Zalewski sulla fascia destra. Matic il peggiore in campo. Voti positivi anche per Camara autore dell'assist per Belotti.