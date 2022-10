Pasquale Bruno: “Belotti ha ferito i tifosi del Toro. Doveva dire la verità”

Continua poi l'ex difensore: "Andrea poteva uscirne a testa alta, non è stato un comportamento da uomo. Oltretutto il club gli offriva cifre importanti".

Intermediario di mercato da tanti anni, ed ex giocatore del Torino, Pasquale Bruno, ha rilasciato alcune forti dichiarazioni in una lunga intervista a Marco Bonetto per Tuttosport. L'ex difensore, ha parlato prima del passaggio di Bremer alla Juve, poi si è soffermato sulle dinamiche e modalità dell'arrivo del 'Gallo' a Roma.

A maggio Bremer ballava sotto la Maratona: “Chi non salta bianconero è”. Due mesi dopo firmava per la Juve.

"Forse a maggio era convinto che sarebbe passato all’Inter, per cui non vedeva problemi in quel balletto, anzi. Ormai non decide il giocatore, ma il procuratore. I giocatori sono molto influenzati dagli agenti. Il suo alla fine gli avrà detto: la Juve offre le condizioni migliori sia a te sia al Torino, altro che l’Inter... Per cui posso persino perdonarlo".

Perdona Bremer. E Belotti?"Belotti si è comportato molto peggio. Per mesi con il suo silenzio si è mostrato irrispettoso nei confronti dei tifosi e dell’amore cieco che provavano per lui da anni. Avrebbe potuto e dovuto dire la verità, a testa alta: me ne vado perché non sono d’accordo con le scelte di questa società, le prospettive sono sempre limitate e dopo tanti anni sono stanco. Invece quella sua fuga come di notte e quel silenzio gelido hanno ferito la sensibilità e la passione di tutti i tifosi. Non è stato un comportamento da uomo. Oltretutto il Toro gli offriva cifre importanti: poteva restare, su. Noi ai nostri tempi eravamo forse scemi a essere onesti? Però poi, a distanza di decenni, la gente ricorda con affetto i Policano, i Bruno: chissà come mai".