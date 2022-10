Mourinho contro Juve e Barça: “Stanno arrivando gli squali falliti della Champions”

Il mister aggiunge: "Sarà divertente ma sono avversari che non dovrebbero venire in Europa League"

José Mourinho non è mai banale. Ieri dopo la gara col Betis ha risposto a dei media spagnoli lanciando una frecciatina al Barcellona e Juventus. Queste le parole riportate dal sito El Espanol: "Vedo il Betis come candidato alla vittoria finale, ma gli squali falliti della Champions League stanno per arrivare, stanno per arrivare grandi squali. Sarà divertente ma sono avversari che non dovrebbero venire in Europa League."