Kumbulla, l’infortunio non preoccupa. Escluse lesioni: prova il recupero per la Samp

Sospiro di sollievo per Marash Kumbulla. L'albanese ieri col Betis è rimasto in tribuna per un fastidio alla coscia sinistra avvertito nell'allenamento di rifinitura, ma sono comunque da escludere lesioni muscolari. L'albanese è rimasto fuori per precauzione, può recuperare già per il match di lunedì contro la Sampdoria a 'Marassi', altrimenti Mourinho potrà riaverlo a disposizione sicuramente domenica prossima col Napoli. In difesa le rotazioni sono limitate, senza Kumbulla la Roma non ha altri centrali di ruolo e soprattutto in un momento del genere ogni infortunio va gestito con estrema cautela.