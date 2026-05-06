Trigoria, allenamento pomeridiano in vista del Parma: a parte Pellegrini e Zaragoza

Lavoro personalizzato anche per Dovbyk. I giallorossi saranno impegnati al Tardini dopo la sfida di sabato tra Juventus e Lecce

La Roma è tornata in campo a Trigoria nel pomeriggio per preparare la delicata trasferta di Parma (domenica ore 18:00). Mancano tre partite al termine della stagione e Gasperini può finalmente contare su (quasi) tutta la rosa in questo sprint con vista Champions. Allenamento e partitella per la squadra, personalizzato programmato invece per Donyell Malen che dovrà trascinare i giallorossi anche al 'Tardini'. Hanno lavorato a parte anche Pellegrini, Dovbyk e Zaragoza che stanno recuperando dai rispettivi infortuni.