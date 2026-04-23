Trigoria, Dybala in gruppo: ballottaggio con ElSha per partire titolare a Bologna

Paulo Dybala sembra pronto a tornare in campo. "Sembra" perché il condizionale è sempre d'obbligo con la Joya, assente dal 25 gennaio. La Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria per continuare la preparazione in vista della trasferta contro il Bologna di sabato sera e il numero 21 giallorosso ha svolto l'intera sessione di allenamento con i compagni. Come riportato da Sky Sport, Dybala si candida per partire dal 1' al Dall'Ara: la decisione sulla sua titolarità arriverà domani. Filtrano comunque buone sensazioni alla luce dell’aumento dei carichi di lavoro avvenuto negli ultimi 3-4 giorni. La Joya è quindi in ballottaggio con El Shaarawy per una maglia da titolare al fianco di Soulé e alle spalle dell'inamovibile Malen.