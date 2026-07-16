La prossima settimana, invece, inizieranno i primi test locali prima di volare in Francia e successivamente in Galles
Trigoria si tinge d'albiceleste: Dybala e Soulé scatenati dopo il trionfo argentino
Quarto giorno di allenamento per la Roma che si è ritrovata lunedì per iniziare a lavorare in vista della stagione del ritorno in Champions. Dopo la sessione dedicata alla preparazione atletica di ieri, oggi pomeriggio la squadra di Gasperini ha preso parte a un allenamento congiunto con la Primavera durato circa un'ora. Stasera i giallorossi dormiranno a Trigoria mentre per domani è prevista una doppia sessione. La prossima settimana, invece, inizieranno i primi test locali prima di volare in Francia (a Cannes) e successivamente in Galles.
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