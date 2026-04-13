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Trigoria, la ripresa in vista dell’Atalanta: out Mancini, Wesley e Koné – VIDEO

Trigoria, la ripresa in vista dell’Atalanta: out Mancini, Wesley e Koné – VIDEO - immagine 1
Per i giallorossi si avvicina il match chiave per le speranze Champions
Redazione

La Roma è tornata in campo a Trigoria per iniziare a preparare il big match di sabato sera contro l'Atalanta. Nonostante gli attriti (o meglio, il gelo) tra Ranieri e Gasperini, i giallorossi sono attesi da una partita chiave per una corsa Champions non ancora del tutto chiusa. In gruppo assenti ancora Wesley e Mancini (entrambi verso il ritorno) oltre a Manu Koné che difficilmente sarà a disposizione per l'Atalanta. Out anche Dybala, Pellegrini, Dovbyk e Ferguson.

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