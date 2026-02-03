Roma, la seduta a Trigoria: primo allenamento per Zaragoza

I giallorossi sono tornati a lavoro in vista della gara col Cagliari e Gasp ha avuto a disposizione lo spagnolo per la prima volta

C'è da dimenticare in fretta la sconfitta di Udine e voltare pagina per la Roma di Gasperini. I giallorossi sono tornati nella Capitale già ieri e questa mattina erano già in campo a Trigoria per preparare la sfida di lunedì prossimo con il Cagliari. L'uscita dalla Coppa Italia concede a Gasp una settimana intera di allenamenti, con la speranza di recuperare qualche pedina preziosa. Oggi, intanto, il tecnico ha avuto a disposizione per la prima volta Bryan Zaragoza. Il classe 2001 ha visitato il centro sportivo nella giornata di ieri e in mattinata ha svolto il suo primo allenamento da giocatore della Roma. Con lui anche chi ha giocato meno nella gara di ieri, mentre il solito defaticante per chi è stato per più tempo in campo.