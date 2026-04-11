Trigoria, fine settimana di riposo per i giallorossi. La ripresa lunedì pomeriggio

Dopo la vittoria di ieri sera contro il Pisa nell'anticipo della trentaduesima giornata di campionato, Gian Piero Gasperini e il suo staff hanno concesso due giorni di totale riposo ai calciatori giallorossi. La Roma, infatti, si ritroverà a Trigoria lunedì pomeriggio per cominciare a preparare la sfida contro l'Atalanta, in programma sabato 18 aprile alle 20:45 all'Olimpico. Già da domenica sera sarà più chiara anche la situazione classifica in ottica qualificazione alla prossima Champions League: attualmente i giallorossi hanno agganciato la Juventus al quinto posto (stasera i bianconeri saranno impegnati proprio in casa dei bergamaschi) portandosi a -1 dal Como (di scena domenica in casa contro l'Inter). Da valutare, per Roma-Atalanta, Pellegrini, che ieri ha riportato un problema muscolare al flessore della coscia destra: attese novità sulle sue condizioni nelle prossime ore.