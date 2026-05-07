Trigoria, l’allenamento a -3 dal Parma: Malen in gruppo. Out Pellegrini e Zaragoza

Nessun allarme in casa Roma: Donyell Malen è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata odierna come da programma prestabilito. Il lavoro personalizzato, svolto ieri, faceva parte dello schema di recupero e questa mattina ha svolto l'intera seduta con i compagni. Sarà lui a guidare l'attacco contro il Parma, alla ricerca del gol che la traversa gli ha negato due volte contro la Fiorentina. Niente da fare, invece, per Lorenzo Pellegrini e Bryan Zaragoza: entrambi hanno svolto lavoro a parte e a 3 giorni dalla gara di domenica, è possibile che non riescano a recuperare in tempo. L'obiettivo della Roma è riavere il 7 giallorosso nel derby con la Lazio della settimana successiva e, infine, per l'ultima in trasferta contro il Verona.