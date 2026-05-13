Gemitaiz: "Dybala? Ecco perché spero se ne vada. E tra Totti e De Rossi..."

Gasperini continua a ritrovare pezzi importanti in questo mini rush finale che può valere un posto in Champions League. Dopo Koné e Dybala, oggi si sono aggregati al gruppo anche Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk, due dei lungodegenti che hanno ridotto parecchio le scelte offensive a disposizione del tecnico in questi mesi. Entrambi quindi puntano a una convocazione nel derby di lunedì (per ora) contro la Lazio. Pellegrini, che ha superato un infortunio decisamente meno importante dell'ucraino, può sperare sicuramente in uno spezzone di gara più corposo nel derby che lo ha visto spesso protagonista. Dovbyk, invece, dovrà andare sicuramente più cauto.