Trigoria, si ferma El Shaarawy: a rischio per il Parma. Ancora a parte Pellegrini

Ancora due giorni prima della gara di domenica (ore 18) sul campo del Parma, decisiva per le speranze Champions. La Roma questa mattina ha svolto la seduta di allenamento dividendosi in due gruppi che hanno svolto rispettivamente lavoro in campo e in palestra. Ci sono, però, brutte notizie per Gasperini che rischia di perdere due elementi per il match contro gli emiliani. Stephan El Shaarawy ha riportato un lieve affaticamento all'adduttore destro ed è da considerarsi a rischio per la trasferta. Più serio il problema di Pierluigi Gollini: distrazione del muscolo iliaco sinistro. Proseguono, intanto, le sedute personalizzate di Pellegrini, Dovbyk e Zaragoza che difficilmente riusciranno a recuperare in tempo. L'obiettivo per il 7 giallorosso è di essere al meglio per il derby della prossima settimana.