Il ritiro della Roma è appena cominciato, ma da Trigoria è già arrivata la notizia del primo infortunio della stagione 2026-27. Robinio Vaz, infatti, ha accusato un problema al ginocchio, precisamente al collaterale. Lo riporta Il Tempo, che specifica come l'attaccante francese classe 2007 rimarrà fermo per qualche settimana. Il centravanti ex Marsiglia, arrivato nella Capitale a gennaio per 25 milioni complessivi, alla corte di Gasperini ha collezionato 14 presenze tra campionato ed Europa League con 1 gol e 2 assist. Il futuro del 19enne transalpino è ancora tutto da definire, tra ipotesi prestito e permanenza in giallorosso, ma l'infortunio sicuramente ne rallenterà l'eventuale cessione.