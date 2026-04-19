Trigoria, domenica di riposo: lunedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Dopo il pareggio di ieri sera contro l'Atalanta che rischia di portare la Roma a -5 dal quarto posto se la Juventus dovesse vincere questa sera contro il Bologna, i giallorossi stanno godendo di una domenica di totale riposo. Gian Piero Gasperini e il suo staff infatti hanno concesso ai calciatori una giornata di relax, con la ripresa degli allenamenti fissata per lunedì pomeriggio. Da domani, dunque, la Roma comincerà a mettere nel mirino la trasferta contro il Bologna, in programma sabato 25 aprile al Dall'Ara con fischio d'inizio alle 18. Gasp deve fare i conti con un'emergenza infortuni che sembra non voler proprio finire: se le condizioni di Mancini non destano preoccupazione, Rensch rischia di aver finito la stagione in anticipo. Tornerà invece a disposizione Wesley, che Gasp avrebbe voluto già impiegare contro la Dea. Da valutare Koné e Dybala: il centrocampista francese è atteso dal rientro a fine aprile-inizio maggio, la Joya riprenderà a lavorare gradualmente con il gruppo.