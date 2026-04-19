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Trigoria, domenica di riposo: lunedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Trigoria, domenica di riposo: lunedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti - immagine 1
Da domani la Roma comincerà a mettere nel mirino la trasferta contro il Bologna di sabato 25 aprile, con un occhio anche all'emergenza infortuni
Redazione

Dopo il pareggio di ieri sera contro l'Atalanta che rischia di portare la Roma a -5 dal quarto posto se la Juventus dovesse vincere questa sera contro il Bologna, i giallorossi stanno godendo di una domenica di totale riposo. Gian Piero Gasperini e il suo staff infatti hanno concesso ai calciatori una giornata di relax, con la ripresa degli allenamenti fissata per lunedì pomeriggio. Da domani, dunque, la Roma comincerà a mettere nel mirino la trasferta contro il Bologna, in programma sabato 25 aprile al Dall'Ara con fischio d'inizio alle 18. Gasp deve fare i conti con un'emergenza infortuni che sembra non voler proprio finire: se le condizioni di Mancini non destano preoccupazione, Rensch rischia di aver finito la stagione in anticipo. Tornerà invece a disposizione Wesley, che Gasp avrebbe voluto già impiegare contro la Dea. Da valutare Koné e Dybala: il centrocampista francese è atteso dal rientro a fine aprile-inizio maggio, la Joya riprenderà a lavorare gradualmente con il gruppo.

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