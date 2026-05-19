Mancano 5 giorni all'ultimo appuntamento stagionale della Roma che, domenica alle 20:45, si giocherà la possibilità di qualificarsi alla Champions League nella gara contro il Verona al Bentegodi. Gasperini dovrà sicuramente fare a meno di Wesley - squalificato dopo il rosso nel derby - e Ndicka, out per infortunio per almeno un mese. La speranza del tecnico è quella di riavere a disposizione Manu Koné. Il francese oggi ha svolto lavoro personalizzato sul campo e punta al recupero entro domenica. Tra gli infortunati è il calciatore che ha più probabilità di esserci. Brutte notizie, infatti, per Pellegrini, Venturino e Zaragoza che anche oggi erano out. Molto improbabile che riescano a partire con la squadra per la trasferta di Verona.