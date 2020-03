Coronavirus LIVE, Conte: “Blocco totale e chiusura scuole saranno prorogati”. Serie A divisa sugli allenamenti

Niente Europei 2020, rinviati anche Nations League del 2021 ed Europei U21. Il mondo del calcio si sta rimodulando per permettere alle singole leghe di portare a termine i campionati regolarmente. La ripartenza può essere il 3 maggio, coronavirus permettendo, col campionato che può sforare anche a luglio. E Gravina ieri ha auspicato anche uno sforzo dei calciatori che potrebbero tagliarsi li stipendi. Serie A invece divisa sulla ripresa degli allenamenti: la Roma ha accettato serenamente l’invito a restare fermi fino al 3 aprile e ha assegnato i compiti per casa ai calciatori, Lotito invece avrebbe voluto far riprendere la sua Lazio.

CRONACA LIVE

Ore 9.05 – Prende forma l’ipotesi lanciata dai club sul taglio degli stipendi dei calciatori: riduzioni dal 15 al 30% in base agli ingaggi lordi. Il presidente Figc Gravina: “Non può essere un tabù”, Tommasi (Aic): “Vedremo cosa fare”. (Leggi la notizia)

Ore 8.45 – Serie A divisa sulla ripresa degli allenamenti: la Roma ha accettato serenamente lo stop, altri club (come la Lazio) hanno già programmato la ripresa. (Leggi la notizia)

Ore 8.20 – Il premier Giuseppe Conte al “Corriere della Sera” annuncia i prossimi provvedimenti: “Quelli che abbiamo preso, sia quello che ha chiuso molto delle attività aziendali e individuali del Paese, sia quello che riguarda la scuola, non potranno che essere prorogati alla scadenza”. Poi aggiunge: “Bisogna usare il buonsenso e agire tutti con la massima consapevolezza, le sanzioni penali per chi trasgredisce ci sono e verranno applicate in modo severo e sono d’accordo con quei sindaci che hanno chiuso anche le ville e i parchi, una cosa è fare attività sportiva un’altra è trasformare i luoghi pubblici in punti di assembramento, cosa inammissibile. Al momento non sono previste altre misure restrittive di largo respiro, ma se non saranno rispettati i divieti dovremo agire”.