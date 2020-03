Il Ministro dello Sport turco, Muharrem Kasapoglu, in conferenza stampa ha annunciato la sospensione di un mese del campionato di calcio in Turchia. La Nazione era una delle poche a non aver preso il provvedimento drastico per arginare il contagio del coronavirus, portando oltretutto John Obi Mikel alla rescissione del suo contratto con il Trabzonspor. Dopo le proteste della FIFPro (Federazione Mondiale dei Calciatori) è arrivata dunque la sospensione della Super Lig.