Zaniolo, sorriso azzurro e rebus giallorosso: vigilano tre big. Riecco Talisca

Il talento della Roma chiede almeno 4 milioni fino al 2027, ma è ancora tutto fermo. Intanto Mourinho concede cinque giorni liberi alla squadra. Sul mercato torna di moda il brasiliano

Con il campionato fermo per le nazionali, Mourinho ha deciso di premiare i suoi dopo la grande vittoria nel derby. La Roma infatti tornerà ad allenarsi solamente lunedì, il che vuol dire che i calciatori avranno cinque giorni liberi. Rompete le righe per tutti, tranne che per Tammy Abraham che non andrà in nazionale per curare la lombalgia e ovviamente gli altri nazionali, quattordici in giro per il mondo. Focus ovviamente sugli azzurri che saranno impegnati nella (si spera) doppia sfida che vale l'accesso ai Mondiali. Con i problemi in difesa, Roberto Mancini potrebbe anche affidarsi al suo omonimo giallorosso. A fare coppia con Bastoni potrebbe infatti essere proprio Gianluca Mancini, con gli altri tre romanisti in panchina.