Il trionfo nel derby apre il caso Zaniolo: “La Juve è pronta”

Il silenzio social di Niccolò nel post gara (niente foto o stories), dopo aver partecipato alla festa in campo, ha insospettito e non poco

Un’assenza che ha fatto senza dubbio rumore, sovrastata e (forse) dimenticata dalla felicità di una squadra e di una tifoseria intera, dopo un derby letteralmente dominato, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Ma il silenzio social del post gara (niente foto o stories), dopo aver partecipato alla festa in campo, ha invece insospettito e non poco. Gli 0 minuti concessi da Mourinho a Nicolò Zaniolo con la Lazio non sono passati affatto inosservati. La Roma può fare a meno di Zaniolo? Il campo ha detto sì. Soprattutto alla luce delle recenti prestazioni. E in futuro? Qui inizia la partita a scacchi, con il campo a dare conforto alle strategie dei Friedkin, che hanno preso tempo prima di mettere nero su bianco il rinnovo, e l’entourage che, sempre più impaziente, attende la chiamata per discuterne, senza smettere però di guardarsi intorno. E se esiste una squadra fortemente interessata al calciatore romanista, quella è la Juventus. Ma l’interesse dei bianconeri può trasformarsi in una vera e propria trattativa, alla luce degli ultimi avvenimenti: Paulo Dybala non rinnoverà il contratto con la Juve. La Joya saluterà a fine stagione e ora Agnelli, a caccia del sostituto, vuole iniziare a preparare l’assalto a Zaniolo. Pronti quasi 5 milioni di euro per il numero 22, ma il contratto del calciatore scade nel 2024 e per farlo partire i giallorossi non ascolteranno offerte al di sotto dei 50 milioni di euro. L’attesa sul rinnovo non sottolinea alcuna debolezza contrattuale, nessuno a Trigoria farà sconti o ha già deciso che Zaniolo partirà. Ma se dovesse arrivare la cifra giusta, se ne parlerà. Saranno quindi mesi caldi, che potrebbero avvicinare gradualmente le parti alla definizione di un affare, in grado di soddisfare tutti: la Juventus, pronta a formare una coppia da sogno con Vlahovic, il giocatore, tifoso sin da bambino dei bianconeri, e la Roma, che si ritroverebbe in tasca un tesoretto importante per continuare a costruire una squadra all’altezza delle aspettative di Mourinho.