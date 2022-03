Roma, il premio di Mourinho dopo il derby: cinque giorni di riposo alla squadra

I giocatori, nazionali esclusi, si rivedranno lunedì a Trigoria prima dell'ultimo tour de force

Bastone e carota, come giusto che sia. Josè Mourinho premia la squadra dopo il successo nel derby con cinque giorni di ferie inaspettate, complice ovviamente la pausa del campionato. Il tecnico lo ha comunicato stamattina al gruppo: "Ci rivediamo lunedì, buon riposo". Ovviamente questo riguarda tutti, tranne i nazionali impegnati tra play-off e amichevoli in giro per il mondo. Tra loro non c'è Abraham che curerà la lombalgia a Roma. Anche perché poi inizierà un tour de force al massacro fino a fine stagione tra campionato (8 gare) e la Conference. Solo l'Atalanta giocherà tante partite quanto i giallorossi, almeno fino a metà aprile. Mourinho non è nuovo a questi regali. Il tecnico in passato aveva accordato giorni di riposo alle sue squadre dopo vittorie importanti.