Tra Roma e mercato, Zaniolo ritrova il sorriso in azzurro

Nicolò è con Mancini in Nazionale: vuole il Mondiale e vuole dimenticare l’amarezza per la panchina contro la Lazio. Poi penserà al futuro

In panchina, contro la Lazio, Nicolò Zaniolo ha esultato senza sosta con i compagni. Però, e molti lo hanno notato, non ha pubblicato nulla sui social e per uno come lui sempre molto attivo su questo fronte è una notizia. Silenzio anche da parte della mamma e della sorella, anche loro sempre molto presenti. Ieri, poi, Zaniolo è andato in Nazionale e sono ricomparsi storie e sorrisi: lui ha pubblicato una foto di un contrasto con Scamacca con la bandiera dell’Italia, la mamma ha messo una sua foto mentre sorride e ha scritto: “Sempre così”, la sorella ha chiuso il cerchio con foto e video e la scritta: “Orgogliosa di te”. Una boccata d’aria fresca, quindi, per Zaniolo, che non vede l’ora di dare il suo contribuito alla maglia azzurra in due partite importantissimo, sempre se Mancini gliene darà la possibilità.