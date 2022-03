Roma, da Zaniolo a Zalewski: ecco gli impegni dei 14 nazionali per il mondo

Folto il gruppo azzurro che si gioca il Mondiale. Abraham e Mkhitaryan restano a Roma. L'ultimo a tornare sarà Vina

Cinque giorni di riposo, ma per pochi. Sono tanti, invece, i nazionali romanisti in giro per il mondo tra play off, qualificazioni e amichevoli. Tanti i parcheggi lasciati vuoti fino alla prossima settimana a Trigoria. Il gruppo più folto e atteso è chiaramente quello azzurro. L'Italia si gioca il Mondiale contro Macedonia e (speriamo) uno tra Turchia e Portogallo. Tanti i romanisti convocati da Roberto Mancini: Zaniolo, Pellegrini, Cristante e Gianluca Mancini. Qualcuno potrebbe non restare fino a domani. Nella sfida decisiva probabile l'incrocio con Rui Patricio, che difenderà i pali del Portogallo come al solito. Poi gli altri. Da Darboe, impegnato con la Guinea per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa a Viña, convocato dall'Uruguay che si gioca il pass per Qatar 2022 ed evitare così lo spareggio interzona. Sarà anche l'ultimo a tornare a Trigoria. Per fortuna restano a Trigoria, infine, Mkhitaryan, che di recente ha dato l'addio alla nazionale armena, e Abraham, che ha rinunciato all'Inghilterra per curarsi dalla lombalgia che lo ha colpito nelle ultime settimane.