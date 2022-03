Italia, Mancini verso una maglia da titolare contro la Macedonia del Nord

Il difensore giallorosso farà coppia con Alessandro Bastoni

Giovedì la Nazionale italiana affronterà la Macedonia del Nord. Gara valevole per l'accesso alla finale play off per la qualificazione al prossimo mondiale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gianluca Mancini partirà dal 1' in coppa con Bastoni. Riposerà Chiellini, saranno in panchina gli altri romanisti convocati da Roberto Mancini: Cristante, Pellegrini e Zaniolo. Dopo la delusione per la mancata convocazione all'Europeo il 23 giallorosso vede la possibilità del riscatto.