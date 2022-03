Florenzi vicino alla permanenza al Milan: alla Roma andranno 4.5 milioni di euro

La società rossonera riscatterà l'ex terzino giallorosso. Addio definitivo dell'ex capitano dopo i prestiti al Valencia e al PSG

Florenzi si avvicina a dire addio definitivamente ai giallorossi. Secondo quanto riporta Calciomercato.com il Milan è convinto dal terzino e si avvicina il riscatto dalla Roma, c'è un'opzione da 4,5 milioni di euro in favore dei rossoneri. Il calciatore in un’intervista ai microfoni di Sky Sport ha parlato del suo futuro: “Se mi piacerebbe restare? Sinceramente adesso non ci sto pensando, io cerco solo di mettermi a disposizione del mister. Quello che sarà lo vedremo a giugno”.