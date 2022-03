Calvo lascia la Roma a fine mese: tornerà alla Juventus

L'ormai ex COO giallorosso farà rientro a Torino dopo sette anni

Continuano i cambiamenti nella Roma. Francesco Calvo, infatti, lascerà la Roma e tornerà alla Juventus che aveva già lasciato nel 2015. Come riporta 'Il Tempo', aveva già rassegnato le dimissioni un anno fa dal ruolo di Chief Operating Officer, ma era rimasto come consulente su richiesta dei Friedkin. Calvo terminerà l'incarico alla fine del mese e poi tornerà in bianconero, dove ritroverà Maurizio Arrivabene dopo l'avventura in Philipp Morris. Dopo l'esperienza a Torino la parentesi al Barcellona l'arrivo alla Roma nel 2018 - con Pallotta presidente - come Chief Revenue Officer. Quattro anni più tardi la separazione dai giallorossi e il ritorno alla Juve.