Febbre da Roma, in vendita i biglietti per il Bodo ma il sito va in tilt

E' partita la vendita libera per la gara di Conference League. Tantissimi tifosi stanno provando ad acquistare un tagliando ma la troppa affluenza sta creando problemi

E' iniziata alle 12 la vendita libera dei biglietti per la sfida tra Roma e Bodo/Glimt. Gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. L'effetto del derby vinto e il ritorno della capienza al 100% ha portato un grande numero di tifosi a collegarsi sul sito per prendere i biglietti. I server sono andati in tilt e i tifosi sono in fila da diversi minuti nella speranza di acquistare un biglietto. Al sicuro gli abbonati che hanno potuto esercitare la prelazione fino alle 11.59 della giornata di oggi.