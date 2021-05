Zaniolo, incubo finito: può tornare in campo. Per l’attacco spunta Weghorst

Ok la visita col professor Fink, Zaniolo: "Sono felicissimo". Fonseca all'ultima con la Roma: "Il rapporto con la gente la cosa più bella"

Intanto domani l'ultima uscita della Roma in questa stagione contro lo Spezia già salvo. Vincenzo Italiano ha presentato il match : "Stiamo preparando la partita col sorriso e in scioltezza. Di sicuro giocherà Capradossi , se lo merita. Toccherà a chi ha giocato meno, è un premio per tutti. Cercheremo di migliorare la nostra classifica e scalare posizioni. La Roma ha un obiettivo da raggiungere, mi aspetto che cercheranno di vincere e metterci in difficoltà". Non a caso, tra i convocati dello Spezia ci sono anche due giovani della Primavera.

Oggi è invece scesa in campo la Primavera di Alberto De Rossi, che è andata ko in casa contro l'Inter."Abbiamo fatto la partita, loro sono stati attenti a sfruttare i nostri errori. Mi prendo la prestazione della squadra, a larghi tratti quasi arrembante. Noi dobbiamo fare vedere i 2003, 2004, noi lo scudetto lo abbiamo già vinto. Siamo molto contenti dei nostri giovani", il commento del tecnico della Roma. Pareggio per la squadra femminile di Elisabetta Bavagnoli, che ha chiuso il campionato al quinto posto con un 2-2 subito in rimonta in casa del Napoli. Infine la bella intervista a Bruno Conti, a distanza di 30 anni dal suo addio al calcio, in cui ripercorre la sua storia: "Questa è la mia casa, non la lascerei per nulla al mondo anche se ci sono stati momenti in cui ho rischiato di andarmene. Ma devo morire qui. I Friedkin? Mi ricordano molto Viola e Sensi, che si occupano da vicino della Roma. Sono presenti, lavorano, poi hanno capito come calarsi tra la gente, hanno individuato che il sentimento passa da lì. Hanno capito che la Roma è anche amore, oltre al business. Mourinho personaggio grandissimo, allenatore straordinario. Da tifoso sono orgoglioso ed esaltato".