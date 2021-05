De Rossi: “L’Inter ha sfruttato i nostri errori. Contenti dei nostri giovani”

Il tecnico della Primavera parla dopo la sconfitta coni nerazzurri: "Ho visto comunque buonissime cose"

Nel post-partita di Roma-Inter, l'allenatore della Primavera Alberto De Rossi è intervenuto a “Roma Tv”. Queste le sue parole:

DE ROSSI A ROMA TV

Primi minuti equilibrati e buon approccio della Roma, poi l'ennesimo gol subìto da palla inattiva ed è cambiata la gara. La lettura della partita è molto chiara: noi abbiamo fatto la partita, loro sono stati attenti a sfruttare i nostri errori. Onestamente ci hanno messo in difficoltà sulle corsie. Mi prendo la prestazione della squadra, a larghi tratti quasi arrembante.

Non vuole essere un alibi, ma oggi c'erano 9 assenze. Ma ho visto buonissime cose. Non ci dobbiamo soffermare su questo, altrimenti il nostro lavoro viene fatto male e a metà. Noi dobbiamo fare vedere i 2003, 2004. I giocatori alla Roma non mancano, si stanno facendo valere e noi lo scudetto lo abbiamo già vinto.

Quanto il 3-0 ha tagliato le gambe alla squadra? Ci eravamo caricati negli spogliatoi, ci sta commettere un errore. Ma siamo molto contenti dei nostri giovani.

Cos'è mancato alla squadra in queste partite? È mancato il reparto difensivo, il centrocampo e l'attacco. Siamo mancati sotto porta, abbiamo segnato meno ed è una cosa molto strana per noi. È mancato qualcosa dietro, questa criticità sui calci piazzati avversari ci ha tolto tanti punti. Prima di questa gara avevamo preso 23 gol e 15 su calcio da fermo. Ci sono difetti di squadra, qualcuno lo abbiamo superato e altri no. Non punterei il dito su un giocatore, su una situazione o su un reparto. Siamo mancati tutti. Pur facendo le partite, non riuscivamo a chiuderle. Sarei preoccupato se la squadra non facesse la gara. Noi dobbiamo fare questo, non dobbiamo fare drammi, gli errori ci stanno e i ragazzi cresceranno. Saremo pronti a riproporre una grandissima Primavera.

Dopo il tecnico ha parlato Edoardo Bove:

BOVE A ROMA TV

C'è questa differenza tra voi e l'Inter? C'è questo rammarico, non vediamo questa differenza. Siamo mancati negli episodi, incontriamo squadre che con noi si chiudono. Oggi siamo partiti bene, poi un episodio ha cambiato la gara. Come ho detto, non ci sono tante differenze ma siamo mancati negli episodi oggi.

Perché così tanti gol su palla inattiva? Non c'è un motivo principale, le proviamo tutte in allenamento. È una questione mentale, se ognuno fa il suo compito non arriva il gol. Gli episodi cambiano le partite. Poi è difficile recuperare perché gli avversari si chiudono.

Come si affronta questa fase finale? Può subentrare la paura? Non credo ci sia paura di non farcela, continuiamo su questa squadra. Anche oggi abbiamo giocato tutto il tempo noi, abbiamo tenuto palla e terremo lo stesso atteggiamento nelle prossime partite per arrivare alle finali.

Qual è il tuo stato di forma in percentuale in questa stagione? Ho avuto moltissimi infortuni, acquistare la forma non è mai facile. Sto migliorando di partita in partita, anche fisicamente mi sento molto meglio e penso che alle finali arriverò al 100% per aiutare la squadra.