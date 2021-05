Spezia-Roma, i convocati di Italiano: prima chiamata per due primavera

Il tecnico dei liguri Italiano ha convocato 25 calciatori per l'ultima di campionato

Lo Spezia arriva all'ultima di campionato con la Roma in tutta tranquillità vista la salvezza già raggiunta aritmeticamente. Vincenzo Italiano ha convocato 25 giocatori per il match del 'Picco' che può dare la qualificazione in Conference League ai giallorossi. Nell'elenco dei calciatori a disposizione del tecnico dei liguri ci sono anche due primavera, Bertola e Pietra, alla prima convocazione. Ecco la lista completa: