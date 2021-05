Weghorst, scatta l’indizio social: su Instagram segue Mourinho e la Roma

Una mossa che potrebbe rendere l'attaccante l'indiziato principale per il reparto offensivo giallorosso

Weghorst è un nome caldo per la Roma ed è spuntato un indizio social importante. L'attaccante del Wolfsburg ha infatti iniziato a seguire su Instagram José Mourinho e l'account ufficiale della società giallorossa. Una mossa che potrebbe rendere l'attaccante l'indiziato principale per il reparto offensivo giallorosso. L'olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha una valutazione di 30 milioni, ma si può trattare. Resta da capire il futuro di Dzeko, in attesa di un confronto con Mourinho.