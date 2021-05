Primavera, Roma-Inter 0-3: Satriano realizza il tris dal dischetto – LIVE

I giallorossi affrontano i secondi in classifica nel big match delle 13:00

Raddoppia l'Inter: Satriano supera Ndiaye e mette in mezzo per Vezzoni, che batte Mastrantonio

Calcio di rigore per l'Inter. Missori sbaglia in impostazione, parte il contropiede dei nerazzurri: Mastrantonio stende Satriano in area

Al Tre Fontane la Roma scende in campo alle 13:00 per il big match contro l'Inter, seconda in classifica e un punto sopra la squadra di Alberto De Rossi. Assenti Darboe e Zalewski, chiamati in prima squadra da Fonseca, mentre in attacco l'allenatore si affiderà al tridente Bamba, Felix e Podgoreanu.